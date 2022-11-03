Программа мероприятий на День народного единства в Москве – 2022

Россияне 4 ноября отмечают важнейший праздник федерального масштаба — День народного единства. Торжество сопровождается общегосударственным выходным. По случаю знаменательной даты по всей стране пройдут праздничные мероприятия, концерты и салюты. Особую программу приготовили для жителей Москвы власти столицы.

Фестиваль «День народного единства» в Москве

С 3 по 5 ноября на центральных площадях Москвы пройдет посвященный празднику фестиваль. В ходе мероприятия обитателей и гостей столицы удивят своим кулинарным мастерством повара, представляющие кухни народов России. Для желающих будут проводить мастер-классы, а еще посетители фестиваля смогут приобрести товары, привезенные со всех уголков страны.

Также на сценах площадей выступят артисты национальных коллективов Сибири и Дальнего Востока, Кубани и Крыма, Калмыкии и Бурятии, Амурской и Сахалинской областей и других. Вход на мероприятия будет бесплатным.

Концерт на Манежной площади 4 ноября

Самое масштабное мероприятие пройдет 4 ноября на Манежной площади. В 12:00 начнется концерт, в ходе которого перед зрителями выступит Московский казачий хор, российские группы «Жулики», «Впечатлительные люди», Folkbeat и другие. А в 20:00 начнется праздничный сольный концерт Стаса Пьехи.

Развлекательная программа будет проходить и вне сцены. Гостей будут встречать артисты в национальных костюмах, которые познакомят желающих с национальной культурой регионов России и предложат принять участие в состязаниях. Так, мужчины смогут посоревноваться в богатырской силе, а женщины — показать ловкость и усидчивость при строительстве пирамиды из дров. Ну а маленьких гостей пригласят поучаствовать в игре «Мороз», пришедшей из Магаданской области и сочетающей в себе элементы догонялок, пряток и хоровода.

Праздничная программа парков Москвы 4 ноября

Мероприятия по случаю праздника подготовили все крупные парки столицы. В Парке Горького пройдут экскурсии и квесты, на площадках выступят артисты. Гостям расскажут об основании парка и тайнах Нескучного сада.

На ВДНХ в день праздника стартует фестиваль, который продлится три дня — с пятницы по воскресенье. Гастрономическая часть будет включать в себя кухню разных регионов России, в том числе недавно присоединенных территорий. Кроме того, гостям предоставят возможность записать поздравительные видеообращения российским военнослужащим.

Лианозовский парк позволит посетителям окунуться в различные эпохи истории России в интерактивном формате: поучаствовать в конкурсе доспехов и костюмов XVI–XVII веков, увидеть военную реконструкцию с применением пушек, поединки на саблях и шпагах, казачьи танцы с шашками и пострелять в тире из ружей XVI–XVII веков, караоке и многое другое.

В парке «Фили» состоится ремесленническая ярмарка, посвященная умениям народов РФ. Музыкальное сопровождение обеспечат фольклорные коллективы «Наследие», «Зернышко» и «Закрутиха».

А в парке «Коломенское» воссоздадут царский бал во Дворце царя Алексея Михайловича состоится с викторинами и фуршетом для гостей. А на площади перед дворцом пройдет театрализованное представление, посвященное историческим событиям 1612 года.

Мероприятия 4 ноября на Тверской площади

Фестиваль, который пройдет на Тверской площади, посвящен культуре народов Сибири и Дальнего Востока. О национальных особенностях расскажут лекторы и артисты, а в павильоне «Гостиная» пройдет выставка костюмов коренных народов Русского Севера. В павильоне «Кухня» можно будет отведать национальные блюда и поучаствовать в мастер-классах по их приготовлению, а в торговых залах будут представлены подарки, сувениры и угощения, посвященные культуре народов.

Кроме того, на улицах столицы пройдет традиционное шествие. Десятки тысяч человек пройдут от Пушкинской площади к Тверской, а в 11:00 мск на пересечении улиц Охотный Ряд и Тверская начнется митинг-концерт под лозунгом «Мы едины!»

День народного единства в Московском метрополитене

Сюрприз для москвичей по случаю праздника подготовила и администрация Московского метрополитена. Пассажирам метро на пяти станциях 4 ноября будут раздавать ленты в цветах российского триколора. А на самой «музыкальной» станции «Курская» выступит детский хор с акапельным исполнением гимна России. Также в вестибюле будет демонстрироваться инсталляция из билетов «Единый».

Акция «Ночь искусств» в Москве 4 ноября

В ночь праздника многие музеи и культурные учреждения столицы приоткроют свои двери для жителей и гостей города. Запланировано более 200 мероприятий: лекции, выступления, концерты и мастер-классы. В большинстве случаев посещение будет бесплатным, а многие мероприятия будут проводиться не только в знаменательную ночь, но и в дни с 3 по 6 ноября.

Ранее «Известия» писали о том, какие мероприятия пройдут в Москве в честь 81-й годовщины парада 1941 года, которая состоится 7 ноября. Патриотические концерты, выставки и инсталляции подготовили многие площади, музеи, парки и библиотеки столицы.