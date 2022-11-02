День народного единства – 2022: значение, история и традиции праздника

В России 4 ноября отмечается День народного единства. Праздник является одним из самых молодых в новейшей истории РФ, его справляют с 2005 года, однако история знаменательной даты начинается с XVII века, с освобождения Москвы от польских войск. В 2022 году знаменательный день приходится на пятницу, которая становится выходным днем. Об истории, традициях и значении Дня народного единства читайте в материале «Известий».

День народного единства – 2022: история праздника

Знаменательный день связан с окончанием Смутного времени на Руси после освобождения Москвы народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польско-литовских интервентов 4 ноября 1612 года. Годовщина подвига русских воинов ежегодно отмечалась до событий 1917 года. Октябрьская революция и ее последствия вычеркнули праздник из календаря.

На постсоветском пространстве в течении 86 лет существовал выходной день по случаю годовщины Октябрьской революции 1917 года. Он приходился на 7 ноября. К старым традициям вернулись в 2004 году, когда Госдума приняла поправки в закон «О днях воинской славы», учредив День народного единства. Выходной день перенесли на 4 ноября. Праздник установлен указом президента РФ Владимира Путина.

День народного единства – 2022: традиции праздника

Основная цель знаменательной даты — объединить всех жителей России вне зависимости от социального статуса, религиозных взглядов или национальной принадлежности. В этот день организовываются массовые мероприятия с салютами и фейерверками на центральных площадях российских городов.

В ходе торжества политические партии устраивают праздничные митинги и шествия в память о погибших при освобождении Москвы воинах. Также проходят ярмарки ремесел, праздничные выставки, развлекательные программы для граждан всех возрастов. Организуются благотворительные акции, проводится сбор вещей, игрушек и средств для детских домов и интернатов. Можно встретить и пункты бесплатной раздачи угощений и напитков. К вечеру на площадях начинаются концерты с участием артистов эстрады и танцевальных коллективов.

В Москве празднования знаменательного дня традиционно начинаются с шествий по городу и возложений цветов к памятнику Минину и Пожарскому. На Красной площади президент выступает с торжественной речью, представляет к государственным наградам отличившихся граждан.

Особое значение Дню народного единства придают в Нижнем Новгороде — родном городе Кузьмы Минина и месте начала пути ополчения. В 2005 году на площади Народного единства был установлен памятник Минину и Пожарскому, являющийся уменьшенной копией московского монумента.

В преддверии Дня народного единства жители России отмечают профессиональные праздники 1 ноября — День менеджера и День судебных приставов. Ранее «Известия» рассказали о традициях и особенностях проведений знаменательных дат офисных работников и госслужащих.