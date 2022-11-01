Собянин пригласил москвичей на празднование Дня народного единства

День народного единства и 81-ю годовщину парада 1941 года, которая состоится 7 ноября, в Москве отметят целым рядом патриотических мероприятий. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем блоге во вторник, 1 ноября.

«В наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет, эти примеры особенно важны для каждого из нас. День народного единства и годовщину парада будем отмечать патриотическими мероприятиями, проникнутыми чувствами единства и гордости за нашу великую страну», — написал он.

На Красной площади 5–7 ноября организуют интерактивный музей, посвященный истории обороны Москвы. Посетители смогут увидеть кинохронику, услышать стихи и песни военных лет, посмотреть театрализованные представления, в том числе изображающие проводы ополченцев. Также там будет представлена военная техника, пишет «Москва 24».

Также на площади появится инсталляция «Белорусский вокзал» с вагоном-теплушкой и зениткой. Будут установлены экраны, на которых будут демонстрировать кадры Москвы тех лет, военного парада 1941 года и Парада Победы 1945 года.

На ВДНХ с пятницы по воскресенье (4–6 ноября) будет проходить фестиваль «День народного единства», сообщается на сайте kp.ru. Посетители смогут познакомиться с продукцией и угощениями из регионов России, в том числе новых. Также у гостей мероприятия будет возможность записать поздравительные видеообращения российским военнослужащим.

4 ноября в Москве пройдет акция «Ночь искусств». В культурных учреждениях города запланировано более 200 различных мероприятий, большинство из которых будут бесплатными. Посвященные Дню народного единства лекции, концерты и мастер-классы пройдут в библиотеках, музеях, парках и культурных центрах столицы с 3 по 6 ноября.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 4 ноября будет находиться в Москве. Он возложит цветы к открывшемуся после реставрации памятнику Минину и Пожарскому, сообщается на сайте aif.ru. Он добавил, что в его программе будет еще ряд пунктов, которые будут в русле Дня народного единства. Вторая половина дня главы государства будет посвящена рабочим встречам и совещаниям

28 октября юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева напомнила, что у работающих россиян будет на один выходной больше в связи с празднованием в России праздника Дня народного единства, который выпадает на пятницу, 4 ноября, пишет Life.Ru.

Поскольку 3 ноября будет предпраздничным, рабочий день сократится на 1 час, уточняет РИАМО.

День народного единства был внесен в календарь государственных праздников в 2005 году. Памятную дату посвятили освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочили ко Дню Казанской иконы Божией Матери.