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Песков рассказал о рабочих планах Путина на День народного единства

Путин в День народного единства возложит цветы к отреставрированному памятнику Минину и Пожарскому
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, будет находиться в Москве. Он возложит цветы к открывшемуся после реставрации памятнику Минину и Пожарскому, рассказал журналистам во вторник, 1 ноября, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Будет еще ряд пунктов в его программе, которые будут в русле Дня народного единства. Помимо этого вторая половина дня будет посвящена рабочим встречам и совещаниям», — сказал Песков.

На этой неделе у работающих россиян будет на один выходной больше в связи с празднованием в России Дня народного единства.

В прошлом году Путин в День народного единства находился в Севастополе с рабочим визитом, где и выступил перед россиянами с поздравительной речью. Тогда в поздравлении глава государства отметил, что Крым навсегда с Россией, потому что такова воля всего народа РФ. Он указал, что готовность защищать Отечество и отстоять его — в характере российского народа.

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