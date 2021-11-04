Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. С поздравительной речью он выступил в Севастополе, куда приехал с рабочим визитом.

«Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России. Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас», — сказал президент.

В поздравлении россиян глава государства отметил, что Крым навсегда с Россией, потому что такова воля всего народа РФ. Он заявил, что готовность защищать Отечество и отстоять его — в характере российского народа.

Ранее в этот день Путин прибыл в Севастополь, где принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в РФ. Отмечалось, что в ходе визита президент примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Российские политики также обратились к гражданам страны с поздравлениями по случаю Дня народного единства. Как подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сила России заключается в сплоченности народа, его национальном характере и богатых традициях патриотизма.