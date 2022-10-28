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Россиянам напомнили о длинных выходных в связи с Днем народного единства

Эксперт Нечаева: следующая рабочая неделя будет на один день короче в связи с Днем народного единства
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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На следующей неделе у работающих россиян будет на один выходной больше, в связи с празднованием в России праздника Дня народного единства, который выпадает на пятницу, 4 ноября. Об этом напомнила 28 октября юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Рабочая неделя для тех, кто работает на пятидневке, короткая. Поэтому с 1 по 3 ноября рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час», — цитирует эксперта «РИА Новости».

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Нечаева также напомнила, что работодатели, несмотря на нерабочие праздничные дни, не имеют права снижать зарплату работникам. В связи с чем сотрудникам, которые выполняют сдельную или почасовую работу, но не будут трудиться 4 ноября, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение.

Те же работники, которые выйдут на работу в выходной день со своего собственного согласия, могут получить оплату в двойном размере либо в одинарном, за счет чего им будет положен дополнительный выходной. Привлечь сотрудника к работе в выходной и праздничный день в большинстве случаев можно только с его согласия, кроме ситуаций, когда речь идет о предотвращении аварий и катастроф, указала эксперт.

Ранее, 27 октября, глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала «Известиям», изменится ли зарплата из-за ноябрьских праздников и выгодно ли в этом месяце брать отпуск. Она указала, что дополнительный выходной (праздничный) день 4 ноября не скажется на зарплате работников, которым установлен оклад. В соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ, для них наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада.

Если же работнику установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, то зарплата может измениться. Всё будет зависеть от того, сколько часов в месяц в общем отработает сотрудник или какой объем работы он выполнит.

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