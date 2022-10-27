Россиянам объяснили, отразятся ли ноябрьские праздники на зарплате

Ноябрь — последний месяц в 2022 году, в котором есть нерабочие праздничные дни. Глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала «Известиям», изменится ли зарплата из-за ноябрьских праздников и выгодно ли в этом месяце брать отпуск.

Как отметила эксперт, в ноябре этого года россиян ожидают длинные выходные: 4 ноября — День народного единства, то есть нерабочий праздничный день. Учитывая, что в этом году он приходится на пятницу, для сотрудников, работающих 5-дневную рабочую неделю, в первую неделю ноября будет 3 выходных дня подряд — с 4 по 6 ноября включительно (с пятницы по воскресенье).

«При этом дополнительный выходной (праздничный) день не скажется на зарплате работников, которым установлен оклад. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, для них наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада», — пояснила Голованова.

Если же работнику установлен не оклад, а, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, то зарплата может измениться. Всё будет зависеть от того, сколько часов в месяц в общем отработает сотрудник или какой объем работы он выполнит. Однако таким работникам работодатель по закону должен выплатить дополнительное вознаграждение, если 4 ноября они не будут работать. Его размер определяется локальным нормативном актом организации, уточнила специалист.

Говоря о том, целесообразно ли брать отпуск в ноябре, продлевая таким образом длинные выходные, Голованова рассказала о простом правиле: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее использовать отпуск в это время. Если в месяце мало рабочих часов, то в этот период выгоднее поработать и получить зарплату.

«Однако в случае с ноябрем ситуация не критична. Поскольку в ноябре всего один нерабочий праздничный день, общее количество рабочих часов (дней) в этом месяце в сравнении с другими месяцами примерно будет средним по году. В соответствии с производственным календарем на 2022 год, в ноябре 167 рабочих часов — это примерно столько же, сколько было, например, в апреле, июне, июле и октябре (по 168 часов)», — указала эксперт.

По ее словам, в этом году есть более выгодные для отпуска месяцы, в которых больше рабочих часов, чем в ноябре. Например, это декабрь — в нем 176 рабочих часов.

«Но в целом, даже если вы и потеряете в деньгах при уходе в отпуск в ноябре, разница не будет существенной, поскольку рабочих часов по сравнению с другими месяцами не намного меньше», — резюмировала Голованова.

В августе правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2023 году. Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января, майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Как пояснили в кабмине, в 2022 году 1 и 8 января выпадают на воскресенье, и поскольку это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая.