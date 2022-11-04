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Путин заявил о необходимости вывезти из Херсона мирных жителей

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Фото: ТАСС/EPA/STR
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Проживающих в Херсоне мирных жителей нужно убрать из зоны боевых действий, так как гражданское население не должно страдать. Об этом заявил 4 ноября президент России Владимир Путин.

«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий, связанных с военными действиями», — отметил глава государства.

Обстановка по требованию: российская армия отбила атаки под Херсоном
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Путин также добавил, что власти РФ сейчас работают над выдачей в упрощенном порядке российских документов беженцам из Украины. Украинцы же, нашедшие приют в России, в свою очередь, «просятся на работу», указал российский лидер.

Президент России возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, который недавно открылся после реставрации. В ходе церемонии он пообщался с участниками молодежных и волонтерских организаций.

Ранее в пятницу стало известно, что жителей Херсона и правобережной части Херсонской области перевезли на понтонной переправе на левый берег Днепра. Как рассказал командир инженерного соединения Южного военного округа Дмитрий, ежедневно его подразделение перевозит через реку порядка 1,2 тыс. машин и 5 тыс. гражданских лиц.

3 ноября корреспондент «Известий» Наталия Графчикова побывала на паромной переправе в Херсоне. Так, один из водителей отметил важность работы переправы, ведь с ее помощью сейчас осуществляется не только вывоз населения, но и поставка необходимых товаров тем, кто остался в Херсоне.

2 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 из них были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Тогда же отмечалось, что неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир РБТ-1 «Ридса», который перевозил мирных жителей на левый берег Днепра. Неустановленные вооруженные люди при подходе буксира к набережной Голая Пристань открыли по нему огонь из стрелкового оружия. Подозреваемых ищут.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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