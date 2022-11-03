«Известия» показали обстановку на паромной переправе в Херсоне

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова побывала на паромной переправе в Херсоне и показала в своем репортаже, какая там сейчас обстановка.

«Вот те самые укрытия на берегу, о которых говорят военные. Как только звучит команда «воздух», нужно принять положение лежа и максимально спрятаться. Это защитит от осколков. Но, слава богу, сегодня здесь тихо, обычно обстрелы начинаются в темное время суток», — с таких слов начала Графчикова свой репортаж.

Один из водителей отметил важность работы переправы, ведь с ее помощью сейчас осуществляется не только вывоз населения, но и поставка необходимых товаров тем, кто остался в Херсоне.

Как сообщил командир отдельной гвардейской инженерной бригады Дмитрий, на сегодняшний день удалось переправить более 300 тыс. человек и 102 тыс. автомобилей.

«Здесь нужно максимально экономить время, потому что в любой момент может начаться ракетный удар. Как только паром причалил, тут же с этого берега начинают заводить автомобили», — отметила Графчикова.

Накануне, 2 ноября, сообщалось, что в Херсонской области временно прекращено движение гражданских транспортных средств через реку Днепр. Запрет на пересечение Днепра вынесен также в отношении речных такси, барж и других водных судов. Машины же коммунальных служб и предприятий, задействованные в перевозке продовольствия и медицинских товаров, смогут по-прежнему передвигаться без ограничений.

Ранее в тот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 из них были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что шесть ракет упали в районе Антоновского моста.

Тогда же отмечалось, что неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир РБТ-1 «Ридса», который перевозил мирных жителей на левый берег Днепра. Неустановленные вооруженные люди при подходе буксира к набережной Голая Пристань открыли по нему огонь из стрелкового оружия. Подозреваемых ищут.

31 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что зона вывоза жителей из региона будет расширена на 15 км от Днепра. Это решение, по его словам, позволит российским войскам создать эшелонированную оборону, которая поможет отразить нападение украинских вооруженных формирований и защитить мирных жителей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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