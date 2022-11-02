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ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами

Экстренные службы: ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 из них сбиты ПВО
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 2 ноября, сообщили журналистам в экстренных службах.

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«Киевский режим в 16:12 продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру города Херсона, выпустив 18 ракет HIMARS. Подразделениями ПВО 12 ракет сбили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть ракет упали в районе Антоновского моста.

1 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская армия пресекла попытки наступления ВСУ в Херсонской области. Он уточнил, что украинские войска пытались наступать в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай.

29 октября ВСУ нанесли ракетный удар в районе речного порта Херсона. Три ракеты HIMARS сбила система ПВО. За день до этого украинские войска попытались обстрелять Антоновский мост ракетами HIMARS, все они сбиты системой противовоздушной обороны.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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