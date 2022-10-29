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ВСУ нанесли ракетный удар по району речного порта Херсона

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 октября нанесли ракетный удар в районе речного порта Херсона.

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«Три ракеты HIMARS сбила система ПВО», — сообщил Telegram-каналу «Главное в Херсоне» источник в экстренных службах.

Накануне украинские войска в очередной раз попытались обстрелять Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS, все они сбиты системой противовоздушной обороны.

На прошлой неделе украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. По последним данным, в результате удара погибли четыре человека, еще 13 были ранены.

Среди погибших оказались два сотрудника телеканала «Таврия» в Херсонской области.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими боевиками мирных граждан на переправе в Херсоне.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Херсонская область вошла в состав России по итогам сентябрьского референдума. С 20 октября в регионе введено военное положение.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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