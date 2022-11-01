ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытки наступления украинской армии в Херсонской области. Об этом 1 ноября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он уточнил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались наступать в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай.
«В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов», — сказал Конашенков на брифинге.
Кроме того, он сообщил об отражении всех атак на купянском направлении. По словам представителя Минобороны РФ, потери ВСУ, усиленных наемниками, превысили 150 человек и три танка.
На краснолиманском направлении также сорваны попытки атаки ВСУ, там уничтожено свыше 30 украинских военных, добавил Конашенков.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о расширении зоны вывоза жителей в регионе на 15 км от Днепра. Он пояснил, что это решение позволит ВС РФ создать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение украинских вооруженных формирований и защитить мирных жителей.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.
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