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Сальдо заявил о расширении зоны вывоза жителей в Херсонской области

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Фото: TASS/EPA
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Зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра. Об этом 31 октября заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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«В связи с возможностью применения украинским режимом запрещенных методов войны, а также наличия сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы», — написал он в своем Telegram-канале.

Врио главы региона уточнил, что жителей будут вывозить из населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

«Это решение позволит создать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение украинских вооруженных формирований и защитить наших мирных жителей. Армия России должна выполнить свою задачу, не создавая угрозы для мирного населения», — пояснил Сальдо.

Врио главы региона отметил, что на всех жителей, которые будут эвакуированы вглубь Херсонской области и в другие регионы России, правительство РФ распространяет программу помощи, которую ранее получали эвакуированные жители правобережной части Херсонщины. Речь идет о единовременной выплате 100 тыс. рублей и возможности оформления жилищного сертификата.

Ранее, 18 октября, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он не исключил принятия «самых непростых решений».

Тогда же замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о возможном переходе Украины в наступление на Херсон. В связи с этим он рекомендовал мирному населению эвакуироваться с правобережья региона. 28 октября он объявил о завершении эвакуации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем вооруженных сил Украины.

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