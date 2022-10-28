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Эвакуация мирных жителей с правобережья Херсонской области завершена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Организованная эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершилась. Об этом 28 октября заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Действительно, закончилась эвакуация», — цитирует его ТАСС.

Замглавы области подчеркнул, что «это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами».

Об окончании работ по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России накануне сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Посетив Херсон, он отметил, что переправа пустая.

18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он не исключил принятия «самых непростых решений».

Тогда же Стремоусов заявил о возможном переходе Украины в наступление на Херсон. В связи с этим он рекомендовал мирному населению эвакуироваться.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем вооруженных сил Украины.

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