Эвакуация мирных жителей с правобережья Херсонской области завершена
Организованная эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершилась. Об этом 28 октября заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Действительно, закончилась эвакуация», — цитирует его ТАСС.
Замглавы области подчеркнул, что «это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов нацистами».
Об окончании работ по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России накануне сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Посетив Херсон, он отметил, что переправа пустая.
18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он не исключил принятия «самых непростых решений».
Тогда же Стремоусов заявил о возможном переходе Украины в наступление на Херсон. В связи с этим он рекомендовал мирному населению эвакуироваться.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем вооруженных сил Украины.
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