Глава Крыма Аксенов посетил Херсон и Запорожскую АЭС

Глава Крыма Сергей Аксенов и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко посетили Херсон и ознакомились с работой Запорожской АЭС. Об этом 27 октября сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Политики побывали в порту и на переправе через Днепр.

«Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России», — написал глава Крыма.

Как добавил Аксенов, все желающие смогли быстро и безопасно уехать с территории, которые обстреливают украинские боевики.

В ходе визита на Запорожскую АЭС Аксенов и Кириенко встретились с коллективом, оценили ситуацию в районе станции.

«Людям сейчас непросто, делаем всё возможное, чтобы их поддержать», — заключил он.

21 октября в интервью «Известиям» Аксенов сообщил, что Херсонская область сильно страдает от террористических обстрелов со стороны украинских боевиков, но паники среди населения нет, ему помогают волонтеры и сотрудники полиции. По его словам, власти Крыма находятся в постоянном контакте с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и готовы помогать региону.

Между тем 28 сентября Кириенко заявил, что жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей отстояли свое право быть частью России. Он отметил, что в мире будут вынуждены считаться с мнением проголосовавших на референдуме людей.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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