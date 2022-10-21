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Глава Крыма после посещения Херсона рассказал о состоянии области

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Фото: РИА Новости/Риа Новости Крым
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Херсонская область сильно страдает от террористических обстрелов со стороны украинских боевиков, но паники среди населения нет, ему помогают волонтеры и сотрудники ОВД. Об этом в интервью «Известиям» 21 октября заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»
Глава региона Сергей Аксенов — о восстановлении транспортной доступности полуострова, усилении безопасности и настроениях жителей и туристов

«Херсонщина сильно страдает от террористических обстрелов со стороны украинских боевиков. Но никакой паники нет. Работа по вывозу людей организована на должном уровне, населению активно помогают волонтеры и сотрудники органов внутренних дел. В таком сложном и масштабном мероприятии не может быть все гладко, но в целом все идет в нужном русле», — сказал он.

Власти Крыма находятся в постоянном контакте с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и готовы оказать необходимую помощь.

Отдельно глава полуострова подчеркнул, что сегодня западные политики высказывают мысли о неоспоримой принадлежности Крыма России. Однако на позицию коллективного Запада это по-прежнему не влияет, отметил Аксенов.

«Изменить позицию западных стран в глобальном плане может только полный разгром террористического киевского режима, который они создали и спонсируют. И то — эти изменения, скорее всего, произойдут не в один момент, а по мере ухода с политической сцены тех западных правительств и ключевых фигур, которые причастны к разжиганию конфликта», — заключил он.

Ранее глава Крыма совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетили Херсонскую область.

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