Глава Крыма после посещения Херсона рассказал о состоянии области

Херсонская область сильно страдает от террористических обстрелов со стороны украинских боевиков, но паники среди населения нет, ему помогают волонтеры и сотрудники ОВД. Об этом в интервью «Известиям» 21 октября заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Херсонщина сильно страдает от террористических обстрелов со стороны украинских боевиков. Но никакой паники нет. Работа по вывозу людей организована на должном уровне, населению активно помогают волонтеры и сотрудники органов внутренних дел. В таком сложном и масштабном мероприятии не может быть все гладко, но в целом все идет в нужном русле», — сказал он.

Власти Крыма находятся в постоянном контакте с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и готовы оказать необходимую помощь.

Отдельно глава полуострова подчеркнул, что сегодня западные политики высказывают мысли о неоспоримой принадлежности Крыма России. Однако на позицию коллективного Запада это по-прежнему не влияет, отметил Аксенов.

«Изменить позицию западных стран в глобальном плане может только полный разгром террористического киевского режима, который они создали и спонсируют. И то — эти изменения, скорее всего, произойдут не в один момент, а по мере ухода с политической сцены тех западных правительств и ключевых фигур, которые причастны к разжиганию конфликта», — заключил он.

Ранее глава Крыма совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетили Херсонскую область.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Под охрану на территории Крыма взято еще 45 важных объектов