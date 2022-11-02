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Неизвестные обстреляли буксир с гражданским населением в Херсонской области

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Фото: ТАСС/Стрингер
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Неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир с мирными жителями при эвакуации из Херсона на левый берег Днепра. Об этом в среду, 2 ноября, сообщили «Известиям» в экстренных службах.

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Обстрел произошел 1 ноября в 19:30.

«Буксир РБТ-1 «Ридса», перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми», — рассказал представитель экстренных служб.

Информация о пострадавших уточняется. Идет поиск подозреваемых.

Ранее, 1 ноября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская армия пресекла попытки наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Он уточнил, что украинские войска пытались наступать в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай.

31 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о расширении зоны вывоза жителей в регионе на 15 км от Днепра. Он пояснил, что это решение позволит ВС РФ создать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение украинских вооруженных формирований и защитить мирных жителей.

До этого, 18 октября, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он не исключил принятия «самых непростых решений».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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