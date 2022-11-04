Жителей Херсонской области переправили на левый берег Днепра

Жителей Херсона и правобережной части Херсонской области перевезли на понтонной переправе на левый берег Днепра. Кадрами работы понтонно-переправочных подразделений Южного военного округа (ЮВО) поделилось Минобороны РФ в пятницу, 4 ноября.

Как рассказал командир инженерного соединения ЮВО Дмитрий, ежедневно его подразделение перевозит через реку порядка 1,2 тыс. машин и 5 тыс. гражданских лиц.

Военные инженеры ежедневно перевозят на левый берег Днепра как грузовые, так и легковые гражданские автомобили. При работе переправы понтонеры вместе с переправляемым гражданским населением ежедневно подвергаются ракетным ударам со стороны украинских вооруженных формирований.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения поставленных задач, большинство военных инженеров награждены государственными наградами, вручаемыми непосредственно в районе выполнения задач», — добавили в ведомстве.

Ранее, 3 ноября, корреспондент «Известий» Наталия Графчикова побывала на паромной переправе в Херсоне. Так, один из водителей отметил важность работы переправы, ведь с ее помощью сейчас осуществляется не только вывоз населения, но и поставка необходимых товаров тем, кто остался в Херсоне.

2 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 из них были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Тогда же отмечалось, что неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир РБТ-1 «Ридса», который перевозил мирных жителей на левый берег Днепра. Неустановленные вооруженные люди при подходе буксира к набережной Голая Пристань открыли по нему огонь из стрелкового оружия. Подозреваемых ищут.

31 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что зона вывоза жителей из региона будет расширена на 15 км от Днепра. Это решение, по его словам, позволит российским войскам создать эшелонированную оборону, которая поможет отразить нападение украинских вооруженных формирований и защитить мирных жителей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».