Реклама
Прямой эфир
Общество
В России могут смягчить условия получения лицензии на торговлю алкоголем в селе
Мир
Великобритания введет запрет на услуги по транспортировке нефти из РФ
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольшом выпадении снега 4 ноября
Культура
В Петербурге представили посвященный Висконти спектакль «Белые ночи Венеции»
Мир
Источник сообщил о работе Турции и ООН над гарантиями экспорта агропродукции РФ
Мир
Пострадавший от избиения муж Нэнси Пелоси выписан из больницы
Мир
США и Южная Корея предрекли конец режима Ким Чен Ына в случае ядерной атаки
Общество
Гувернер для подростка и агроном вошли в топ высокооплачиваемых вакансий ноября
Армия
Российские штурмовики Су-25 уничтожили украинскую бронетехнику
Армия
Военнослужащие ЗВО на передовой получили госнаграды за выполнение боевых задач
Мир
NYT узнала о конфликте в ЕС из-за неравенства между беженцами с Украины и из других стран
Мир
Болсонару отказался участвовать в саммите G20
Сюжет:

Жителей Херсонской области переправили на левый берег Днепра

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей Херсона и правобережной части Херсонской области перевезли на понтонной переправе на левый берег Днепра. Кадрами работы понтонно-переправочных подразделений Южного военного округа (ЮВО) поделилось Минобороны РФ в пятницу, 4 ноября.

Как рассказал командир инженерного соединения ЮВО Дмитрий, ежедневно его подразделение перевозит через реку порядка 1,2 тыс. машин и 5 тыс. гражданских лиц.

Жилья массив: беженцев из Херсона расселят на юге и в центре России
В каких регионах больше всего подходящей недвижимости

Военные инженеры ежедневно перевозят на левый берег Днепра как грузовые, так и легковые гражданские автомобили. При работе переправы понтонеры вместе с переправляемым гражданским населением ежедневно подвергаются ракетным ударам со стороны украинских вооруженных формирований.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения поставленных задач, большинство военных инженеров награждены государственными наградами, вручаемыми непосредственно в районе выполнения задач», — добавили в ведомстве.

Ранее, 3 ноября, корреспондент «Известий» Наталия Графчикова побывала на паромной переправе в Херсоне. Так, один из водителей отметил важность работы переправы, ведь с ее помощью сейчас осуществляется не только вывоз населения, но и поставка необходимых товаров тем, кто остался в Херсоне.

2 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 из них были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Тогда же отмечалось, что неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир РБТ-1 «Ридса», который перевозил мирных жителей на левый берег Днепра. Неустановленные вооруженные люди при подходе буксира к набережной Голая Пристань открыли по нему огонь из стрелкового оружия. Подозреваемых ищут.

31 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что зона вывоза жителей из региона будет расширена на 15 км от Днепра. Это решение, по его словам, позволит российским войскам создать эшелонированную оборону, которая поможет отразить нападение украинских вооруженных формирований и защитить мирных жителей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022