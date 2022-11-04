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Расписание поездов «Таврия» изменилось из-за ремонта на Крымском мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Расписание поездов «Таврия» будет изменено до 11 декабря в связи с ремонтом на Крымском мосту. Об этом сообщается 4 ноября в Telegram-канале железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Время дороге: движение по обеим полосам Крымского моста возобновят 20 декабря
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«В расписании движения поездов «Таврия» произошли изменения, которые касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова. Корректировки будут действовать до 11 декабря», — уточняется в сообщении.

С 7 ноября изменения затронут составы, курсирующие между Санкт-Петербургом и Севастополем, между Адлером и Симферополем, Москвой и Симферополем, Севастополем и Москвой. Также поменяются расписания движения поездов №169/170 Санкт-Петербург — Симферополь, №141/142 Пермь — Симферополь. С 8 ноября к ним также добавятся составы №141/142 Симферополь — Пермь, №425/426 Кисловодск — Симферополь. С 9 ноября №75/76 Омск — Симферополь, с 10 ноября — №75/76 Симферополь — Омск, №425/426 Симферополь — Кисловодск.

Накануне, 3 ноября, вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что работы по усилению опор Крымского моста завершены. Планируется, что движение по одной автомобильной полосе правой части моста будет запущено 5 декабря, с 20 декабря — полностью по другой. Хуснуллин также доложил, что продолжается реверсивное движение по одной ветке железнодорожного пути.

25 октября правительство России распорядилось завершить работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста до 1 декабря 2023 года. Ремонтом будет заниматься ООО «Нижнеангарсктрансстрой», назначенное единственным исполнителем работ по восстановлению объекта в 2022 и 2023 годах.

Часть Крымского моста была повреждена в результате подрыва на нем грузовика 8 октября на автомобильной части со стороны Таманского полуострова. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

12 октября в ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором теракта в РФ назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В тот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов — граждане России, Украины и Армении.

Комментируя ЧП, президент РФ указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.

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