Хуснуллин доложил Путину о ходе ремонта на Крымском мосту

Работы по усилению опор Крымского моста завершены. Об этом 3 ноября заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день завершены работы по усилению пролетных строений и ремонту опор левой неразрушенной стороны моста. По результатам углубленных исследований установлено, что четыре пролетные конструкции этой стороны моста получили повреждения и деформацию. Мы должны будем их заменить на новые», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что монтаж новых пролетных конструкций начнется 5 ноября. Для этого в рекордные сроки было изготовлено и поставлено 1218 т металлоконструкций с трех заводов в Тюмени, Воронеже и Кургане. 925 т уже смонтировано на месте в виде конкретных пролетных изделий.

Планируется, что движение по одной автомобильной полосе правой части моста будет запущено 5 декабря, с 20 декабря — полностью по другой. Хуснуллин также отметил, что продолжается реверсивное движение по одной ветке железнодорожного пути.

«В настоящее время утверждено техническое задание на проектирование восстановления второго железнодорожного пути. Потребуется также замена двух пролетных строений. Хочу отметить, что «Росжелдор» и подрядчик представили график работ по запуску движения по второму пути к 15 сентября 2023 года», — сказал вице-премьер.

25 октября правительство России распорядилось завершить работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста до 1 декабря 2023 года. Этим будет заниматься ООО «Нижнеангарсктрансстрой», назначенное ранее единственным исполнителем работ по восстановлению объекта в 2022 и 2023 годах.

До этого, 24 октября, Хуснуллин рассказал, что на Крымском мосту началась сборка новых пролетов автомобильной части. По его словам, большая часть демонтажа поврежденных пролетов моста уже завершена. Работы ведутся в две смены в круглосуточном режиме. Всего в восстановлении задействовано 450 строителей, работают 45 единиц техники, в том числе два плавучих крана.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. На автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве, по последним данным, погибли четыре человека.

Позднее, 12 октября, в ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором теракта в РФ назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В тот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов — граждане России, Украины и Армении.

Комментируя ЧП, Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.