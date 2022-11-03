Реклама
Прямой эфир
Общество
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Мир
Один человек погиб и семеро пострадали при покушении на экс-премьера Пакистана
Мир
Илон Маск подтвердил свое выступление на саммите G20
Мир
ЕК представит пакет энергетической поддержки Западных Балкан на €1 млрд
Общество
Чемпиона UFC Махачева наградили орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
Мир
The Times предупредила об угрозе краха пенсионной системы Германии
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $9,1 млрд
Мир
Страны Западных Балкан подписали соглашение о безвизовом режиме
Мир
Welt узнал о неизменности позиции канцлера ФРГ Шольца по Украине
Мир
МАГАТЭ не подтвердило создание «грязной» бомбы на территории Украины
Мир
Парламент Болгарии одобрил поставки оружия на Украину
Мир
На Украине раскрыли схему по присвоению 250 млн гривен под закупку бронежилетов

Хуснуллин доложил Путину о ходе ремонта на Крымском мосту

Хуснуллин: восстановить движение по правой стороне Крымского моста планируется 20 декабря
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работы по усилению опор Крымского моста завершены. Об этом 3 ноября заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день завершены работы по усилению пролетных строений и ремонту опор левой неразрушенной стороны моста. По результатам углубленных исследований установлено, что четыре пролетные конструкции этой стороны моста получили повреждения и деформацию. Мы должны будем их заменить на новые», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что монтаж новых пролетных конструкций начнется 5 ноября. Для этого в рекордные сроки было изготовлено и поставлено 1218 т металлоконструкций с трех заводов в Тюмени, Воронеже и Кургане. 925 т уже смонтировано на месте в виде конкретных пролетных изделий.

Связанные одной целью: почему России важен Крымский мост
Защиту транспортного перехода через Керченский пролив передали ФСБ

Планируется, что движение по одной автомобильной полосе правой части моста будет запущено 5 декабря, с 20 декабря — полностью по другой. Хуснуллин также отметил, что продолжается реверсивное движение по одной ветке железнодорожного пути.

«В настоящее время утверждено техническое задание на проектирование восстановления второго железнодорожного пути. Потребуется также замена двух пролетных строений. Хочу отметить, что «Росжелдор» и подрядчик представили график работ по запуску движения по второму пути к 15 сентября 2023 года», — сказал вице-премьер.

25 октября правительство России распорядилось завершить работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста до 1 декабря 2023 года. Этим будет заниматься ООО «Нижнеангарсктрансстрой», назначенное ранее единственным исполнителем работ по восстановлению объекта в 2022 и 2023 годах.

До этого, 24 октября, Хуснуллин рассказал, что на Крымском мосту началась сборка новых пролетов автомобильной части. По его словам, большая часть демонтажа поврежденных пролетов моста уже завершена. Работы ведутся в две смены в круглосуточном режиме. Всего в восстановлении задействовано 450 строителей, работают 45 единиц техники, в том числе два плавучих крана.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. На автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве, по последним данным, погибли четыре человека.

Позднее, 12 октября, в ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором теракта в РФ назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В тот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов — граждане России, Украины и Армении.

Комментируя ЧП, Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022