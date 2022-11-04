Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 ноября заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно. Об этом он сообщил во время выступления 19-й выставке MUSIAD EXPO в Стамбуле.

«Во время наших переговоров с Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Мы обеспечим, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые в настоящее время страдают от тяжелого продовольственного кризиса и голода», — подчеркнул турецкий лидер, слова которого приводит Haberturk.

Эрдоган заявил также, что попытки стран Запада преподавать уроки гуманности, игнорируя страдания людей в Африке, являются позором.

«Страдания миллионов людей игнорируются. Боль каждого невинного человека, умирающего в Африке, особенно в Сомали, не имея доступа к краюхе хлеба, разрывает наши сердца. <...> Позорно, что западные страны, которые дают уроки гуманности остальному миру, остаются равнодушными к этой трагедии», — сказал Эрдоган.

Эрдоган уточнил, что Турция обеспечит доставку зерна во все нуждающиеся страны, особенно в Сомали, Джибути и Судан, которые борются с серьезным продовольственным кризисом и голодом.

Турецкий лидер добавил, что обсудил это с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Кроме того, президент сообщил о намерениях поднять вопрос о поставках продовольствия в страны Африки на предстоящем саммите G20 на Бали.

Накануне во время телефонного разгоовра с Гутерришем Эрдоган заявил, что необходимо заняться вопросом продления зерновой сделки. В свою очередь генсек ООН поблагодарил президента Турции за его усилия по восстановлению зернового коридора.

О том, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, 2 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Президент России Владимир Путин подтвердил возобновление участия РФ в сделке в тот же день в ходе совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства подчеркнул, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения, если гарантии Киева будут нарушены.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 3 ноября, что перед тем как принять решение о продлении зерновой сделки, необходимо будет дать оценку эффективности ее выполнения. По его словам, возобновление участия России не означает, что сделка продлена, срок ее действия еще не истек.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе 29 октября. В тот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Помощь Киеву в подготовке оказывали британские специалисты, находящиеся в Очакове.

О намерении о намерении России бесплатно поставлять сельхозпродукцию развивающимся странам Путин сообщал еще в сентябре. Об этом он проинформировал Гутерриша.

Продовольственная сделка была заключена в июле в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.