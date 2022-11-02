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Путин рассказал о деталях возобновления участия России в зерновой сделке

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Фото: РИА Новости/Виктор Аньков
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Президент РФ Владимир Путин дал указания Минобороны возобновить участие в зерновой сделке. Об этом он заявил 2 ноября на совещании с постоянными членами Совбеза.

Глава государства пояснил, что Киев использовал коридор для ударов по Черноморскому флоту, поэтому Россия приостановила участие в сделке и потребовала от украинской стороны гарантий, что ничего подобного в будущем происходить не будет. По его словам, посредником в прояснении ситуации выступили турецкие партнеры.

«По линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны, в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей. В этой связи мною даны указания Министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право выйти из соглашений в том случае, если гарантии со стороны Украины будут нарушены.

«Если мы в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», — отметил президент.

Глава государства добавил, что Москва не будет препятствовать в будущем поставкам зерновых с Украины в Турцию в связи с ее нейтралитетом и возможностями ее зерноперерабатывающей промышленности.

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