РФ примет решение о продлении зерновой сделки после оценки ее эффективности

Перед тем, как принять решение о продлении зерновой сделки, необходимо будет дать оценку эффективности ее выполнения. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек.

«Но к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки, оценку того, как были реализованы все параметры договоренностей, потом уже выходить на какие-то решения», — сказал он.

Песков также высоко оценил работу Анкары, турецкий военных и дипломатов, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана над предоставлением гарантий по зерновой сделке.

Представитель Кремля добавил, что участие в договоренностях Турции является главным фактором доверия.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также опровергла равнозначность возобновления работы продуктовой сделки и ее продления. Она напомнила, что решение о возобновлении участия было принято после получения гарантий безопасности от украинской стороны.

В этот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что вопрос продления сделки, которая была заключена 22 июля на 120 дней, будет рассмотрен в срок до 18 ноября. Решение будет приниматься в зависимости от реализации всех ее пунктов, включая и российскую часть.

О том, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, тогда же заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Президент России Владимир Путин подтвердил возобновление участия РФ в сделке в ходе совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства подчеркнул, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения, если гарантии Киева будут нарушены.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе 29 октября. В тот день Игорь Конашенков заявил, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Помощь Киеву в подготовке оказывали британские специалисты, находящиеся в Очакове.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.