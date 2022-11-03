Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле заявили об отсутствии дискуссии по отмене моратория на смертную казнь
Мир
РФ примет решение о продлении зерновой сделки после оценки ее эффективности
Интернет
В России впервые подключились к сети 5G через спутник
Мир
Аваков признался пранкерам в нежелании киевских властей исполнять «формулу Штайнмайера»
Мир
Россия возобновила инспекцию судов в координационном центре в Стамбуле
Армия
В ЛНР сообщили о разгроме группы ВСУ в составе 200 человек
Мир
На Украине назвали «людьми доброй воли» атаковавших суда Черноморского флота
Мир
Глава МИД Иордании призвал соблюдать интересы России в ситуации с Украиной
Мир
Газета Le Figaro усомнилась в реальности «возвращения» Украиной Крыма
Общество
Силовики задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба
Мир
Лавров заявил об отсутствии результата по разблокировке зерна и удобрений РФ
Авто
Nissan представила гоночное купе Z в варианте GT4
Сюжет:

РФ примет решение о продлении зерновой сделки после оценки ее эффективности

Песков: возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена
0
Фото: ТАСС/picture alliance/photothek
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перед тем, как принять решение о продлении зерновой сделки, необходимо будет дать оценку эффективности ее выполнения. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена, срок ее действия еще не истек.

«Но к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки, оценку того, как были реализованы все параметры договоренностей, потом уже выходить на какие-то решения», — сказал он.

Снова в сделке: почему РФ вернулась в соглашение об экспорте зерна
И как это решение может повлиять на рыночные цены

Песков также высоко оценил работу Анкары, турецкий военных и дипломатов, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана над предоставлением гарантий по зерновой сделке.

Представитель Кремля добавил, что участие в договоренностях Турции является главным фактором доверия.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также опровергла равнозначность возобновления работы продуктовой сделки и ее продления. Она напомнила, что решение о возобновлении участия было принято после получения гарантий безопасности от украинской стороны.

В этот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что вопрос продления сделки, которая была заключена 22 июля на 120 дней, будет рассмотрен в срок до 18 ноября. Решение будет приниматься в зависимости от реализации всех ее пунктов, включая и российскую часть.

О том, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, тогда же заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Президент России Владимир Путин подтвердил возобновление участия РФ в сделке в ходе совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства подчеркнул, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения, если гарантии Киева будут нарушены.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе 29 октября. В тот день Игорь Конашенков заявил, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Помощь Киеву в подготовке оказывали британские специалисты, находящиеся в Очакове.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022