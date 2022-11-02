Захарова сообщила о получении РФ гарантий безопасности зернового коридора

Россия возобновляет свое участие в зерновой сделке, так как от властей Украины были получены гарантии безопасности зернового коридора, рассказала 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не нужно путать возобновление участия с продлением участия в этой сделке. Сейчас был кризис, связанный с атакой. Мы потребовали гарантий безопасности. Минобороны РФ сделало заявление о том, что гарантии получены», — отметила она, отвечая на вопрос журналистов «Известий».

Захарова добавила, что не станет комментировать дальнейшие планы Москвы по зерновой сделке для того, чтобы избежать повторов.

«Говорили о том, что будем анализировать это, исходя из всего процесса. Я бы не хотела повторяться, чтобы не было пересечения нынешнего возобновления и возобновления после продления», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее, 2 ноября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе.

До этого, 29 октября, МО РФ объявило о том, что РФ приостанавливает свое участие в зерновой сделке после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.