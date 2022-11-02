Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Северодонецка из систем HIMARS
Мир
Зеленский заявил о войне до возвращения Донбасса и Крыма
Мир
В США поприветствовали возобновление участия России в зерновой сделке
Мир
Захарова призвала Трасс ответить на сообщения об утечках из ее телефона
Новости компаний
Группа «Россети» обеспечит энерготранзит для развития Транссиба
Мир
Москва ждет от Киева готовности к переговорам с учетом территориальных реалий
Происшествия
Маршрутка с 12 пассажирами перевернулась в Омской области
Мир
Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку
Мир
Захарова сообщила о получении РФ гарантий безопасности зернового коридора
Мир
Путин изложил президенту Индонезии подходы РФ по зерновой сделке
Мир
В ООН поприветствовали возвращение России к участию в зерновой сделке
Экономика
Путин 3 ноября обсудит с правительством поддержку инвестиций в РФ
Сюжет:

Захарова сообщила о получении РФ гарантий безопасности зернового коридора

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия возобновляет свое участие в зерновой сделке, так как от властей Украины были получены гарантии безопасности зернового коридора, рассказала 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не нужно путать возобновление участия с продлением участия в этой сделке. Сейчас был кризис, связанный с атакой. Мы потребовали гарантий безопасности. Минобороны РФ сделало заявление о том, что гарантии получены», — отметила она, отвечая на вопрос журналистов «Известий».

Захарова добавила, что не станет комментировать дальнейшие планы Москвы по зерновой сделке для того, чтобы избежать повторов.

Туда суда: как Россия будет контролировать зерновой коридор в Черном море
Почему Москва приостановила участие в сделке и что пообещали в ООН

«Говорили о том, что будем анализировать это, исходя из всего процесса. Я бы не хотела повторяться, чтобы не было пересечения нынешнего возобновления и возобновления после продления», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее, 2 ноября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе.

До этого, 29 октября, МО РФ объявило о том, что РФ приостанавливает свое участие в зерновой сделке после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022