В МИД России назвали условия продления зерновой сделки
Вопрос о продлении зерновой сделки, заключенной 22 июля на 120 дней, решится в зависимости от реализации всех ее пунктов, включая и российскую часть. Об этом 2 ноября заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Главным фактором остается реализация сделки «в полном объеме, и украинская, и российская части», подчеркнул он.
«К сожалению, мы здесь видим большую диспропорцию. Российская часть — по вывозу российского продовольствия и удобрений — реализуется из рук вон плохо», — подчеркнул замминистра.
По его словам, вопрос продления рассмотрят в срок до 18 ноября.
Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что у России есть гарантии от Украины в том, что больше не будет атак на корабли Черноморского флота, подобных произошедшим 29 октября.
Ранее в среду д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Галина Сорокина рассказала «Известиям», что возвращение России в зерновую сделку позволит обеспечить контроль зернового коридора.
Также в этот день Минобороны РФ сообщило, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе. Москве предоставили достаточные гарантии, Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению, отметили в ведомстве.
Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора.
Продовольственная сделка была заключена в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.