Эрдоган в разговоре с Гутерришем высказался о необходимости продления зерновой сделки

Необходимо заняться вопросом продления зерновой сделки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Президент Эрдоган заявил, что сейчас необходимо сосредоточиться на продлении срока действия Стамбульского консенсуса. Генеральный секретарь ООН Гутерриш также поблагодарил президента Эрдогана за его усилия по восстановлению зернового коридора», — сообщила администрация турецкого лидера в своем Twitter-аккаунте 4 ноября.

О том, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, 2 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Президент России Владимир Путин подтвердил возобновление участия РФ в сделке в тот же день в ходе совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства подчеркнул, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения, если гарантии Киева будут нарушены.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 3 ноября, что перед тем как принять решение о продлении зерновой сделки, необходимо будет дать оценку эффективности ее выполнения. По его словам, возобновление участия России не означает, что сделка продлена, срок ее действия еще не истек.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе 29 октября. В тот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Помощь Киеву в подготовке оказывали британские специалисты, находящиеся в Очакове.

Продовольственная сделка была заключена в июле в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.