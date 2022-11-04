Российские штурмовики Су-25 уничтожили украинскую бронетехнику

Экипажи бронированных дозвуковых штурмовиков Су-25 ликвидировали замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику украинских националистов ракетными авиационными ударами. Кадры боевой работы российской авиации в пятницу, 4 ноября, опубликовало Минобороны.

Пуски ракет экипажи Су-25 выполняют парами на высоте порядка 10-20 м — эта особенность полета буквально скрывает авиацию от вражеской системы противовоздушной обороны. Также описанный прием пресекает возможность противника отработать по боевым самолетам.

После вылета самолеты обслуживают специалисты инженерно-технического состава. Таким образом технику подготавливают к выполнению повторных боевых задач.

Экипажи Су-25 в зоне спецоперации занимаются в том числе поддержкой наземной группы войск с воздуха в обороне и наступлении. Так, 23 октября, огнем российских штурмовиков также были ликвидированы военные объекты и техника боевиков Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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