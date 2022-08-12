Истребители Су-25 ликвидировали вражескую бронетехнику и полевые укреппозиции

Бронированные дозвуковые истребители Су-25 ликвидировали военные объекты и технику вооруженных формирований Украины (ВФУ). Кадры с процессом успешного выполнения боевой задачи в пятницу, 12 августа, распространило российское Министерство обороны.

Как рассказал штурман авиационного подразделения Сергей, истребители занимаются поддержкой наземной группы войск в обороне и наступлении. С применением неуправляемого ракетного оружия летчикам удается накрывать большую площадь.

«Особенностью является полет на предельно малых высотах, 10-20 м, для преодоления ПВО (противовоздушной обороны — Ред.) противника. Противник не успевает нас заметить, а если замечает — не успевает по нам отработать», — сообщил российский военный.

Как добавил летчик-штурман Павел, такие высоты внушают пилотам чувство уверенности.

Ранее, 23 июля, штурмовики Су-25 Военно-космических сил России также нанесли ракетные авиационные удар по военным объектам и технике ВФУ. В результате успешного выполнения поставленной задачи были выведены из строя бронированная техника радикалов и вражеские замаскированные позиции.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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