Минобороны России показало работу штурмовиков Су-25 по ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

По данным оборонного ведомства, были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов авиаинженеры выполнили задачи по обслуживанию самолетов, а также подготовили технику к повторному вылету.

Ранее, 22 июля, Минобороны России показало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках спецоперации.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили пункт временной дислокации нацформирования «Черная сотня» в школе Краматорска. Ликвидировано до 300 националистов и более 40 единиц специальной техники.

Также стало известно, что ВКС России уничтожили четыре установки HIMARS с 5 по 20 июля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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