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Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS

Минобороны отчиталось об уничтожении четырех установок HIMARS на Украине c 5 по 20 июля
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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В рамках проведения спецоперации по защите Донбасса ВКС России уничтожили четыре установки HIMARS с 5 по 20 июля, сообщил журналистам в пятницу 22 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня «HIMARS» производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», — рассказал он.

В Минобороны уточнили, что две из четырех установок были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина были ликвидированы в районе Красноармейска, а последний РСЗО — в ДНР, на восточной окраине Константиновки.

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Конашенков также добавил, что силами ВКС РФ был уничтожен склад ракетно-артиллерийских снарядов в Николаеве и до 30 человек солдат ВСУ.

«Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Нкиолаева. Потери противника составили до 30 человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше 2 тыс. снарядов для РСЗО «Град», около тысячи снарядов для самоходных гаубиц «Акация», — рассказал официальный представитель ведомства.

Ранее в этот день появилась информация о том, что ВСУ подорвали объекты инфраструктуры Лисичанска в ходе отступления. Известно о повреждении системы водоснабжения и отопления города, кроме того, разрушены мосты и путепроводы. В результате действий украинских военных город оказался частично изолирован от близлежащих населенных пунктов, а также лишился ряда систем внутреннего обеспечения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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