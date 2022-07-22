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ВСУ подорвали объекты инфраструктуры Лисичанска при отступлении

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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После отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Лисичанска город остался без многих значимых объектов инфраструктуры. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил ТАСС врио мэра Андрей Скорый.

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По его словам, украинские боевики, покидая Лисичанск, повредили систему водоснабжения и отопления, мосты и путепроводы. Из-за этого город оказался частично изолирован от близлежащих населенных пунктов, а также лишился ряда систем внутреннего обеспечения.

Собеседник агентства признался, что Лисичанск испытывает серьезные проблемы с логистикой, из-за чего возвращение к прежней жизни идет медленно. Тем не менее, отметил Скорый, процесс не стоит на месте — во многом благодаря поддержке со стороны РФ. Так, российские служащие занимаются разминированием территорий и восстановлением города.

Кроме того, стало известно, что республика Татарстан взяла шефство над Лисичанском.

«Специалисты из Татарстана уже приехали обследовать город, фронт работ мы определили. <...> Я думаю, они быстро включатся в работу. Будут помогать в восстановлении инфраструктуры. Может, предприятия будем совместно запускать, потому что подпитка городу нужна — градообразующие предприятия. Россия нам очень помогает», — поделился врио мэра.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении ЛНР 3 июля. Он сообщил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над городом Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

В то же время глава республики Леонид Пасечник выразил мнение, что ВСУ могут попытаться вернуть территории республики после взятия союзными силами Лисичанска, но подчеркнул, что им это сделать не дадут. По его словам, в настоящее время идет работа по предотвращению деятельности диверсионно-террористических групп.

Позже военкор «Известий» Дмитрий Зименкин побывал в освобожденном Лисичанске. Он рассказал, что местные жители с нетерпением ждали того момента, когда националисты освободят их город.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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