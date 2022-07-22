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Минобороны показало работу истребителей Су-35 и Су-30 в рамках СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России показало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках специальной военной операции по защите Донбасса. Видео опубликовано 22 июля.

На кадрах показано, как ракета устанавливается на подвеску Су-35С. После взлет истребителей демонстрируется с разных ракурсов, стрельбу самолеты проводят после поступления приказа.

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Старший летчик звена Су-35 Виктор рассказал, что при выполнении боевых заданий в ходе спецоперации истребители применяют ракеты малой дальности Р-73, средней и большой дальности Р-77 класса «воздух-воздух». Также в работе у истребителей — ракеты Х-31 класса «воздух-поверхность» для поражения систем противовоздушной обороны противникам.

По словам летчика, сначала обнаруживается цель, после доклада на командный пункт летчикам разрешают работать.

«Я выполнил маневр, чтобы цель подошла ближе, после этого выполнил разгон и поражение воздушной цели. После пусков — выход в безопасную сторону, чтобы ПВО не поразила. Выполнил подсвет цели и выход из атаки», — рассказал он о боевой работе летчиков-истребителей.

13 июля российские истребители и средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских самолета в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Николаевской области. 11 июля российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР. Такой же Су-35С сбил украинский самолет Миг-29.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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