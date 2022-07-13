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Российские истребители и средства ПВО сбили четыре украинских самолета

Российские истребители и средства ПВО сбили четыре украинских самолета в ДНР и Николаевской области
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Фото: РИА Новости
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Российские истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских самолета в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Николаевской области. Об этом в среду, 13 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета Воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области», — сказал он.

Стало известно о запрещенных экспериментах Украины на Запорожской АЭС. Онлайн спецоперации 13 июля
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Также еще один Су-25 Воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами ПВО.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ уничтожили более 350 украинских военных и 20 единиц техники из оперативно-тактической группы «Каховка» на судостроительном заводе в Николаеве.

11 июля российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР. По словам Конашенкова, также истребитель Су-35С сбил украинский самолет Миг-29.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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