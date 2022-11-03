В России появился купе-кроссовер Mazda CX-4

Кроссовер Mazda CX-4 стал доступен на российском рынке, хотя изначально автомобиль был создан компанией Mazda для Китая, где производит машину совместное предприятие FAW-Mazda. В Россию купе-кроссовер завозится по параллельному импорту, о чем 3 ноября рассказал портал Quto.

У российских дилеров в продаже представлена модификация с двухлитровым мотором Skyactiv-G мощностью 158 л.с. и шестиступенчатым «автоматом». Кроссовер предлагается только в переднеприводном варианте, хотя в Китае есть полноприводная модификация машины.

Автомобили ввезли из Китая по параллельному импорту, а потому на них распространяется лишь непродолжительная дилерская гарантия.

Базовая версия Entry располагает подушками безопасности, климат-контролем и светодиодной оптикой. Такую версию дилеры оценили в 2 990 000 рублей.

Средняя комплектация Core стоит 3 250 000 рублей, а за топовую версию High придется отдать 3 520 000 рублей.

21 октября стало известно, что в России появился кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения. Outlander построен на модульной платформе CMF-C/D, которой с Mitsubishi поделился альянс Renault – Nissan. Ввезенные полноприводные автомобили оснащены атмосферными моторами объемом 2,5 л мощностью 180 л.с. Мотор работает в связке с японским вариатором Jatco. Mitsubishi Outlander, ввезенный в Россию по «серому» импорту, стоит от 3 700 000 рублей.