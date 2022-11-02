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Восстановление поврежденной части Крымского моста завершат в декабре

Хуснуллин: восстановление разрушенной части Крымского моста завершится в декабре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена в декабре. Об этом 2 ноября заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность. Я считаю, что у нас транспортная обеспеченность Крымского полуострова будет полностью решена», — сказал он во время правительственного часа в Совете Федерации.

25 октября правительство России распорядилось завершить работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста до 1 декабря 2023 года. Этим будет заниматься ООО «Нижнеангарсктрансстрой», назначенное ранее единственным исполнителем работ по восстановлению объекта в 2022 и 2023 годах.

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До этого, 24 октября, Хуснуллин рассказал, что на Крымском мосту началась сборка новых пролетов автомобильной части. По его словам, большая часть демонтажа поврежденных пролетов моста уже завершена. Работы ведутся в две смены в круглосуточном режиме. Всего в восстановлении задействовано 450 строителей, работают 45 единиц техники, в том числе два плавучих крана

23 октября Хуснуллин сообщил, что проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов уже в начале ноября. На данный момент подробно отрабатываются вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной ветки.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. На автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве, по последним данным, погибли четыре человека.

Позднее, 12 октября, в ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором теракта в РФ назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В тот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов — граждане России, Украины и Армении.

Комментируя ЧП, президент РФ Владимир Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.

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