Восстановление поврежденной части Крымского моста завершат в декабре

Разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена в декабре. Об этом 2 ноября заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность. Я считаю, что у нас транспортная обеспеченность Крымского полуострова будет полностью решена», — сказал он во время правительственного часа в Совете Федерации.

25 октября правительство России распорядилось завершить работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста до 1 декабря 2023 года. Этим будет заниматься ООО «Нижнеангарсктрансстрой», назначенное ранее единственным исполнителем работ по восстановлению объекта в 2022 и 2023 годах.

До этого, 24 октября, Хуснуллин рассказал, что на Крымском мосту началась сборка новых пролетов автомобильной части. По его словам, большая часть демонтажа поврежденных пролетов моста уже завершена. Работы ведутся в две смены в круглосуточном режиме. Всего в восстановлении задействовано 450 строителей, работают 45 единиц техники, в том числе два плавучих крана

23 октября Хуснуллин сообщил, что проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов уже в начале ноября. На данный момент подробно отрабатываются вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной ветки.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. На автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве, по последним данным, погибли четыре человека.

Позднее, 12 октября, в ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором теракта в РФ назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В тот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов — граждане России, Украины и Армении.

Комментируя ЧП, президент РФ Владимир Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.