Рабочие приступили к сборке новых пролетов Крымского моста

На Крымском мосту началась сборка новых пролетов автомобильной части. Об этом 24 октября сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Важно, что мы поставили весь запланированный объем металлоконструкций, необходимых для восстановительных работ. 1218 т металлоконструкций в рекордные сроки были изготовлены и доставлены, и уже идет сборка пролетных строений на площадке укрупнения», — приводит его слова сайт правительства РФ.

По его словам, большая часть демонтажа поврежденных пролетов моста уже завершена. Работы ведутся в две смены в круглосуточном режиме. Всего в восстановлении задействовано 450 строителей, работают 45 единиц техники, в том числе два плавучих крана. В ближайшее время на объект будут привлечены дополнительные строительные ресурсы.

Накануне Хуснуллин заявил, что проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов уже в начале ноября. На данный момент подробно отрабатываются вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной ветки.

Ранее, 21 октября, вице-премьер рассказал о ходе восстановления железнодорожной части Крымского моста. По его словам, в настоящее время завершается демонтаж обвалившихся пролетов. Он уточнил, что сейчас на объекте в две смены работают 400 человек и 40 единиц техники.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. На автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве, по последним данным, погибли четыре человека.

Позднее, 12 октября, в ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором теракта в РФ назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В тот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении.

Комментируя ЧП, президент РФ Владимир Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России. Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года.