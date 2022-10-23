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Хуснуллин назвал сроки готовности проекта по восстановлению ж/д ветки Крымского моста
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Хуснуллин назвал сроки готовности проекта по восстановлению ж/д ветки Крымского моста

Хуснулин: проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста планируют подготовить к ноябрю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов уже в начале ноября. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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«Подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией поврежденной железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектное решение, как приводить в порядок железнодорожную ветку», — сказал Хуснуллин на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Ранее, 21 октября, вице-премьер рассказал о ходе восстановления железнодорожной части Крымского моста. По его словам, в настоящее время завершается демонтаж обвалившихся пролетов. Он уточнил, что сейчас на объекте в две смены работают 400 человек и 40 единиц техники.

Тогда же Хуснулин указал, что восстановление железнодорожной части моста начнется после завершения обследования. Сейчас движение осуществляется только по одной линии.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. На автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

Позднее, 12 октября, в ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором теракта в РФ назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В тот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении.

Комментируя ЧП, президент РФ Владимир Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России. Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года.

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