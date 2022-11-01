Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшее время провести переговоры со своими коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по вопросу возобновления зерновой сделки. Об этом 1 ноября журналистам рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Наш президент намерен провести переговоры с Путины и Зеленским в ближайшие дни. Он непосредственно занимается этим вопросом [зерновой сделки]. Мы верим в возобновление сделки, это пойдет на пользу всем», — рассказал он.

Ранее 1 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия была вынуждена приостановить свое участие в зерновой сделке после террористической атаки Киева на корабли в Севастополе. Тем не менее РФ продолжит диалог с ООН и Турцией.

Да день до этого, 31 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России. На этих условиях возможно обсуждать зерновую сделку.

29 октября Минобороны РФ сообщило о том, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта киевских властей против кораблей в Севастополе. В этот день корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.