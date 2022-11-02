Вызов к действию: мошенники стали присваивать плату за звонки за рубеж

С начала весны абоненты международной связи столкнулись с новой мошеннической схемой: их разговор неожиданно прерывается, а вместо него в трубке звучат политические лозунги и угрозы . Об этом «Известиям» рассказали сотрудники операторов связи. Зарубежные телефонные компании-фродеры, через сети которых идет соединение, включая такие аудиозаписи, прерывают звонок и оставляют плату за несостоявшийся вызов себе, а абонент, не успевший вовремя повесить трубку, переплачивает за прослушивание голосового «мусора», объяснили связисты. По словам представителей операторов, такие случаи единичны, однако специалисты в области телефонной связи утверждают, что на такой подмененный трафик приходится едва ли не каждая 10-я минута международки. Эксперты посоветовали по возможности использовать мессенджеры для звонков за рубеж — в них такое мошенничество невозможно, а вызовы совершенно бесплатны.

Звонящая пустота

После начала СВО российские абоненты, звонящие за рубеж, сталкиваются с проблемой — разговор неожиданно прерывается, а в трубке вместо собеседника они слышат политические воззвания, пропагандистские лозунги или угрозы . Такую проблему на форуме «Спектр» обозначил директор антифродового департамента «Мегафона» Сергей Хренов.

— Люди зачастую пугаются, полагая, что стали объектами политической провокации. Однако речь идет о банальном мошенничестве, которым занимаются зарубежные телефонные компании , — отметил он.

Вызов к действию Фото: Global Look Press/DPA/Sebastian Willnow

Используемая с хема базируется на принципах работы международной телефонной связи: звонок из Москвы, допустим, в турецкую Анталью, проходит через сети нескольких операторов, расположенных в разных странах , объяснил Сергей Хренов. Мошенничающий оператор (как правило, это небольшая телефонная компания) прерывает связь с вызываемым абонентом и включает запись, которую приходится слушать звонящему, чтобы получить ту часть платы за передачу вызова, которая бы причиталась другим операторам, задействованным в цепочке , объяснил Сергей Хренов. Подобные инциденты он назвал единичными.

— Мы фиксировали минимальное количество таких обращений, в основном в начале года. Наша антифрод-система позволяет оперативно реагировать на новые способы мошенничества, и мы защищаем своих абонентов от подобных вызовов, — добавили в пресс-службе «Мегафона».

Но, по данным специалиста по межоператорскому взаимодействию, знакомого с менеджерами нескольких сотовых компаний, на такой мошеннический трафик приходится как минимум 10% звонков за рубеж, то есть каждая 10-я минута. Это разного рода прогнозы погоды, запись начала разговора вызывающего абонента с вызываемым, реклама и другое, добавил источник. При нормальном пропуске трафика транзитный оператор получает около 2% от стоимости звонка , который оплачивает абонент. Но если он мошенничает, подставляя аудиозапись, то может получить 10–50% платежа , рассказал собеседник «Известий».

Такую доходность мошеннической операции подтвердил и сотрудник одного из операторов.

Обращения абонентов с жалобами на описанную схему действительно единичны , добавил специалист по интерконнекту. Поскольку больших дополнительных расходов это не влечет, многие предпочитают не тратить время , утверждает собеседник «Известий». Кроме того, сложно доказать факт мошенничества — ведь учетные системы оператора показывают, что звонок прошел нормально, добавил он.

— Мы не получали массовых жалоб от клиентов на такой вид звонков. Теоретически схема фрода, в которой задействованы транзитные операторы и механизм false answer supervision, возможна, — отметила представитель Tele2 Дарья Колесникова. — В случае выявления подобных звонков компания проводит работу с оператором связи, на которого направлялся вызов клиента, для предотвращения подобного фрода.

Вызов к действию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Всплеска мошеннического трафика или аномальной активности в МТС не наблюдали, жалоб на такие инциденты от абонентов за последнее время оператор не получал, сказал представитель компании. Комплекс антифродовых мер надежно защищает клиентов от мошеннических вызовов, подчеркнул он.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») отказались комментировать ситуацию. «Известия» направили запрос в Минцифры.

Уходящие звонки

С тем, что на «синтетический» трафик приходится около 10% международных звонков, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Во всем мире рынок междугородных и международных разговоров через классические телефонные сети сейчас переживает упадок и операторы таким образом стремятся хоть как-то компенсировать выпадающие доходы , сказал эксперт. По его словам, связисты борются с проблемой: вычисляют мошенников и исключают из цепочек пропуска трафика , переводя вызовы на другие сети.

Абонентам, столкнувшимся с описанной схемой, Денис Кусков рекомендовал не перезванивать абоненту, звонок с которым сорвался, во всяком случае, сразу: есть риск нарваться на фрод еще раз . Эксперт посоветовал использовать для переговоров с людьми за рубежом мессенджеры — они защищены от такого мошенничества, а звонить по ним можно бесплатно . Их популярностью он объяснил снижение спроса на международную телефонию.

Вызов к действию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По данным Минцифры, во второй половине 2022 года трафик международной, междугородной и внутризоновой связи в РФ по сравнению с аналогичным периодом 2021-го сократился примерно на 6,5%, до 7,85 млрд минут.

Если учесть, что в цепочке звонка участвуют так называемые транзитные операторы связи из других стран, найти и призвать к ответственности инициатора мошенничества самостоятельно для пострадавшего абонента практически невозможно , отметил руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

— Мошеннический оператор работает на территории другого государства, и доказать его вину будет технически и практически сложно, и это займет много времени, — указал он.