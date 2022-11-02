Вызов к действию: мошенники стали присваивать плату за звонки за рубеж
С начала весны абоненты международной связи столкнулись с новой мошеннической схемой: их разговор неожиданно прерывается, а вместо него в трубке звучат политические лозунги и угрозы. Об этом «Известиям» рассказали сотрудники операторов связи. Зарубежные телефонные компании-фродеры, через сети которых идет соединение, включая такие аудиозаписи, прерывают звонок и оставляют плату за несостоявшийся вызов себе, а абонент, не успевший вовремя повесить трубку, переплачивает за прослушивание голосового «мусора», объяснили связисты. По словам представителей операторов, такие случаи единичны, однако специалисты в области телефонной связи утверждают, что на такой подмененный трафик приходится едва ли не каждая 10-я минута международки. Эксперты посоветовали по возможности использовать мессенджеры для звонков за рубеж — в них такое мошенничество невозможно, а вызовы совершенно бесплатны.
Звонящая пустота
После начала СВО российские абоненты, звонящие за рубеж, сталкиваются с проблемой — разговор неожиданно прерывается, а в трубке вместо собеседника они слышат политические воззвания, пропагандистские лозунги или угрозы. Такую проблему на форуме «Спектр» обозначил директор антифродового департамента «Мегафона» Сергей Хренов.
— Люди зачастую пугаются, полагая, что стали объектами политической провокации. Однако речь идет о банальном мошенничестве, которым занимаются зарубежные телефонные компании, — отметил он.
Используемая схема базируется на принципах работы международной телефонной связи: звонок из Москвы, допустим, в турецкую Анталью, проходит через сети нескольких операторов, расположенных в разных странах, объяснил Сергей Хренов. Мошенничающий оператор (как правило, это небольшая телефонная компания) прерывает связь с вызываемым абонентом и включает запись, которую приходится слушать звонящему, чтобы получить ту часть платы за передачу вызова, которая бы причиталась другим операторам, задействованным в цепочке, объяснил Сергей Хренов. Подобные инциденты он назвал единичными.
— Мы фиксировали минимальное количество таких обращений, в основном в начале года. Наша антифрод-система позволяет оперативно реагировать на новые способы мошенничества, и мы защищаем своих абонентов от подобных вызовов, — добавили в пресс-службе «Мегафона».
Но, по данным специалиста по межоператорскому взаимодействию, знакомого с менеджерами нескольких сотовых компаний, на такой мошеннический трафик приходится как минимум 10% звонков за рубеж, то есть каждая 10-я минута. Это разного рода прогнозы погоды, запись начала разговора вызывающего абонента с вызываемым, реклама и другое, добавил источник. При нормальном пропуске трафика транзитный оператор получает около 2% от стоимости звонка, который оплачивает абонент. Но если он мошенничает, подставляя аудиозапись, то может получить 10–50% платежа, рассказал собеседник «Известий».
Такую доходность мошеннической операции подтвердил и сотрудник одного из операторов.
Обращения абонентов с жалобами на описанную схему действительно единичны, добавил специалист по интерконнекту. Поскольку больших дополнительных расходов это не влечет, многие предпочитают не тратить время, утверждает собеседник «Известий». Кроме того, сложно доказать факт мошенничества — ведь учетные системы оператора показывают, что звонок прошел нормально, добавил он.
— Мы не получали массовых жалоб от клиентов на такой вид звонков. Теоретически схема фрода, в которой задействованы транзитные операторы и механизм false answer supervision, возможна, — отметила представитель Tele2 Дарья Колесникова. — В случае выявления подобных звонков компания проводит работу с оператором связи, на которого направлялся вызов клиента, для предотвращения подобного фрода.
Всплеска мошеннического трафика или аномальной активности в МТС не наблюдали, жалоб на такие инциденты от абонентов за последнее время оператор не получал, сказал представитель компании. Комплекс антифродовых мер надежно защищает клиентов от мошеннических вызовов, подчеркнул он.
В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») отказались комментировать ситуацию. «Известия» направили запрос в Минцифры.
Уходящие звонки
С тем, что на «синтетический» трафик приходится около 10% международных звонков, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Во всем мире рынок междугородных и международных разговоров через классические телефонные сети сейчас переживает упадок и операторы таким образом стремятся хоть как-то компенсировать выпадающие доходы, сказал эксперт. По его словам, связисты борются с проблемой: вычисляют мошенников и исключают из цепочек пропуска трафика, переводя вызовы на другие сети.
Абонентам, столкнувшимся с описанной схемой, Денис Кусков рекомендовал не перезванивать абоненту, звонок с которым сорвался, во всяком случае, сразу: есть риск нарваться на фрод еще раз. Эксперт посоветовал использовать для переговоров с людьми за рубежом мессенджеры — они защищены от такого мошенничества, а звонить по ним можно бесплатно. Их популярностью он объяснил снижение спроса на международную телефонию.
По данным Минцифры, во второй половине 2022 года трафик международной, междугородной и внутризоновой связи в РФ по сравнению с аналогичным периодом 2021-го сократился примерно на 6,5%, до 7,85 млрд минут.
Если учесть, что в цепочке звонка участвуют так называемые транзитные операторы связи из других стран, найти и призвать к ответственности инициатора мошенничества самостоятельно для пострадавшего абонента практически невозможно, отметил руководитель направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.
— Мошеннический оператор работает на территории другого государства, и доказать его вину будет технически и практически сложно, и это займет много времени, — указал он.
Эксперт привел еще один довод в пользу международных вызовов через мессенджеры: такие звонки защищены сквозным шифрованием, и у третьих лиц не будет доступа к информации и разговорам.