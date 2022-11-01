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Нетрезвый автомобилист насмерть сбил ребенка в Кировской области

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в Пижанском районе Кировской области сбил двух детей на дороге, девочка погибла на месте, еще мальчик получил травмы. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили в ГИБДД по региону.

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«31 октября в 20:30 в Пижанском районе на 172-м км автодороги Киров — Советск — Яранск 28- летний водитель «семерки», выполняя опережение грузового автомобиля «Вольво» по правой обочине, совершил наезд на двух пешеходов, далее совершил столкновение с автомобилем «Мерседес», который двигался в попутном направлении. Девочка погибла на месте ДТП, мальчик получил травмы. Водитель [находился] в состоянии опьянения», — уточняется в сообщении госавтоинспекции в Telegram-канале.

Уточняется, что погибшей девочке было 14 лет. Травмы получил мальчик тринадцати лет.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Губернатор региона Александр Соколов заявил, что семье погибшей власти окажу финансовую помощь. Он также отметил, что в регионе пройдут массовые проверки водителей.

«Считаю необходимым усилить работу по безопасности на дорогах, особенно, в вечернее время. Нужны массовые проверки состояния водителей за рулем, наличия водительских прав и документов, исправности транспортных средств. Во всех городах и районах нужно провести комиссии по безопасности дорожного движения — определить комплекс мер для борьбы с нарушителями. На дорогах должен быть порядок!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.

30 октября в городе Пугачев Саратовской области автомобиль сбил 13-летнюю девочку-подростка. Она была госпитализирована с травмами. Уточнялось, что школьница была сбита во время пересечении дороги по пешеходному переходу.

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