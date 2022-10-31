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Иномарка сбила девочку-подростка на «зебре» под Саратовом

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В городе Пугачев Саратовской области автомобиль сбил 13-летнюю девочку-подростка. Она госпитализирована с травмами.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на Госавтоинспекцию, ДТП произошло 30 октября в 17:50. Возле дома на Революционном проспекте Kia Spectra под управлением 40-летнего водителя сбила школьницу, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу.

Подробности и причины случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в Татарске Новосибирской области водитель переехал маленького ребенка, а затем скрылся с места происшествия, не оказав ему помощи. При повороте водитель сбил шестилетнего мальчика. Затем мужчина вышел из машины, осмотрел ребенка и скрылся с места ДТП, не оказав ему помощь.

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