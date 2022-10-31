Автомобилист сбил ребенка и скрылся с места ДТП под Новосибирском

В Татарске Новосибирской области 30 октября водитель переехал маленького ребенка, а затем скрылся с места происшествия, не оказав ему помощи.

При повороте водитель сбил 6-летнего мальчика. Затем мужчина вышел из машины, осмотрел ребенка и скрылся с места ДТП, не оказав ему помощь. Скорую и полицию вызвали очевидцы происшествия. Ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Мать ребенка рассказала «Известиям» о его состоянии.

«Сначала была хирургия, потом (ребенка. — Ред.) перевели в реанимацию. Сейчас будут наблюдать. Ходила к нему ночью, мне разрешили. Будут собирать консилиум», — рассказала мать мальчика.

Виновник происшествия был объявлен в розыск, но через некоторое время он сам явился в местный отдел полиции. В отношении мужчины​ составили административный протокол о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела об оставлении в опасности.

В тот же день в Нижегородской области произошло ДТП с участием четырех машин. В результате аварии пострадали трое детей — семи, девяти лет и трех месяцев. Их госпитализировали в местную больницу.