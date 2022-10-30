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Новый посол Украины в ФРГ разозлил немцев критикой медленных поставок оружия

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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Жителей ФРГ разозлил тот факт, что новый посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал страну за медленные поставки вооружений. Об этом они написали 30 октября в комментариях к его интервью в Bild.

Макеев, в частности, заявил, что эта ситуация напоминает спортивный автомобиль, который едет по автобану со скоростью 30 км/час. Он также заявил, что из представителей немецкой фауны любит леопардов и куниц, намекая на поставки танков Leopard и БМП Marder.

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«Даже в зоопарке я не могу просто взять животных, которые мне нравятся; они не то чтобы очень ко мне хотят, и зоопарк вряд ли доверит их мне. Но можно смотреть на них снова и снова. Этот конфликт в коррумпированной стране не должен стать конфликтом Германии никогда», — заявил на это пользователь oryxaero.

«Кто он теперь — любитель животных или разжигатель войны?» — указал chefofmembers.

«Правильно ли мы сделали, что пошли на столь серьезный шаг ради этой страны? Когда вы слышите этого парня и его предшественника, вы уже сомневаетесь, а правильные ли они партнеры», — отметил StefanKronberg.

«Есть ли у них хоть кто-то профессиональный? Если их политика так же плоха, как их шутки, то их будущее выглядит довольно мрачным», — считает Sch_and_maul.

Макеев официально вступил в должность посла Украины в Германии 24 октября. До него этот пост занимал Андрей Мельник, который, как сообщалось, станет заместителем главы МИДа в Киеве.

Уже тогда в Германии посчитали, что отставка Мельника с должности посла — преждевременная радость, так как его преемник Макеев дает мало поводов для оптимизма.

Так, 18 октября немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой автор обратил внимание на то, что новый посол Украины начал требовать в социальных сетях оружие от Германии, даже не приехав в Берлин. Перед тем как отправиться в страну, Макеев попросил своих немецких подписчиков в Twitter дать ему советы насчет музыкального плейлиста.

Его предшественник Андрей Мельник тоже известен своими скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Позже в МИД Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение. Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя президента Германии.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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