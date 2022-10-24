Новый посол Украины в ФРГ официально вступил в должность

Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев официально вступил в должность, сообщает немецкое издание Spiegel.

Как говорится в статье, Макеева встретили перед дворцом Бельвю в Берлине с небольшой военной церемонией. Он вручил верительные грамоты президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и письмо об увольнении от своего предшественника Андрея Мельника.

В Германии посчитали, что отставка Мельника с должности посла — преждевременная радость, так как его преемник Макеев дает мало поводов для оптимизма. Об этом 21 октября сообщала газета Die Welt. Как отмечалось в публикации, новый посол Украины начал требовать в социальных сетях оружие от Германии, еще даже не приехав в Берлин. А перед тем как отправиться в страну, Макеев попросил своих немецких подписчиков в Twitter дать ему советы насчет музыкального плейлиста.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии. Сообщалось, что Мельник станет заместителем главы МИДа в Киеве.

Андрей Мельник известен своими провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робином Гудом. Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев. 24 августа Мельник объяснил, что обозвал канцлера ФРГ от безысходности после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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