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Новый посол Украины в ФРГ обеспокоил немцев не меньше предшественника Мельника

Die Welt: немцы настороженно отнеслись к послу Украины Макееву из-за его постов в Twitter
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Фото: commons.wikimedia.org/Jörg Zägel
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В Германии посчитали, что отставка украинского дипломата Андрея Мельника с должности посла — преждевременная радость, так как его преемник Алексей Макеев дает мало поводов для оптимизма. Об этом написала газета Die Welt.

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«В Twitter Макеев задает тон, который говорит о том, что он не хочет, чтобы его видели в роли вежливого дипломатического представителя. Он также показывает, что, как и в случае с Мельником, будет использовать юмор для достижения поддержки немцев», — отмечается в статье от 18 октября.

Как говорится в публикации, новый посол Украины начал требовать в социальных сетях оружие от Германии, даже не приехав в Берлин. А перед тем как отправиться в страну, Макеев попросил своих немецких подписчиков в Twitter дать ему советы насчет музыкального плейлиста.

После подобных моментов те, кто праздновал избавление от скандального экс-посла Мельника, заподозрили, что «радовались слишком рано».

Отмечается, что Мельник с годами стал «громкоговорителем», а Макеев давно считается «одаренным коммуникатором». Так, он опубликовал почти 24 тыс. твитов, что вдвое больше Мельника. Таким образом, делает вывод издание, те, кому предыдущий украинский посол действовал на нервы, и в будущем ничего хорошего не дождутся.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии. На его место назначен новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. Сообщалось, что Мельник станет заместителем главы МИДа в Киеве.

Андрей Мельник известен своими провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев. 24 августа Мельник объяснил, что обозвал канцлера ФРГ от безысходности после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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