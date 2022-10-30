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Новый посол Украины в ФРГ раскритиковал объемы и темпы поставок оружия Берлином

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Фото: Global Look Press/dpa/Thomas Frey
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Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев высказал недовольство помощью Берлина в поставках оружия Киеву. По его словам, Германия могла бы помогать Украине «намного больше и намного быстрее». Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

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«Вместо отправки того, что нужно в борьбе с Россией, нам неделями объясняют, почему наши требования ни в коем случае не получится выполнить. Потом проходит несколько недель или месяцев, в итоге Германия всё равно помогает, но когда уже почти поздно. Так было с БМП, с артиллерией, гранатометами», — выразил свое недовольство посол.

При этом он сравнил помощь Германии со спортивной машиной, «которая едет по автобану со скоростью 30 км/ч».

По его словам, сейчас Киеву от ФРГ нужны боевые танки и дальнобойная артиллерия.

Макеев официально вступил в должность посла Украины в Германии 24 октября. До него этот пост занимал Андрей Мельник, который, как сообщалось, станет заместителем главы МИДа в Киеве.

Уже тогда в Германии посчитали, что отставка Мельника с должности посла — преждевременная радость, так как его преемник Макеев дает мало поводов для оптимизма.

Так, 18 октября немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой автор обратил внимание на то, что новый посол Украины начал требовать в социальных сетях оружие от Германии, даже не приехав в Берлин. Перед тем как отправиться в страну, Макеев попросил своих немецких подписчиков в Twitter дать ему советы насчет музыкального плейлиста.

Его предшественник Андрей Мельник тоже известен своими скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Позже в МИД Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение. Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя президента Германии.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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