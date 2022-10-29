Жители Германии пожаловались на плесень из-за отключения отопления

Жители Германии жалуются на распространение плесени из-за отключения отопления. Об этом 29 октября сообщила Die Welt.

Из-за высоких цен на энергоносители многие в ФРГ решили отказаться от отопления помещений или отапливать только определенные комнаты. Однако низкая температура и высокая влажность стала хорошим условием для появления плесени на различных поверхностях.

Проблема стала такой серьезной, что в немецком Кобурге состоялся «съезд плесени», на который собрались эксперты в области строительства, экологии, медицины и юриспруденции. Отмечается, что распространение плесени приводит к конфликтам между жильцами, которые хотят экономить на отоплении, и арендодателями.

«Вполне возможно обязать арендатора в договоре аренды регулярно проветривать помещение. Но если, например, упоминается «четыре раза в день по десять минут», то возникает вопрос о разумности, например, в случае одиноких работающих людей», — заявил юрист по строительному и архитектурному праву Патрик Лерх.

Из-за высоких цен на энергоносители предприятия Германии также ждет небывалая волна сокращений, о чем стало известно 28 октября. Желающих принять на работу новых сотрудников становится всё меньше, в то время как число увольнений растет. Показатель занятости в октябре упал до рекордно низкого показателя в 97,7 пункта.

Ранее в этот день руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила, что Германии тяжело дается энергетический кризис. Она уточнила, что счета за электроэнергию стали серьезной проблемой как для населения, так и для промышленности, поскольку сократились трубопроводные поставки российского газа в Евросоюз на 80% и в четыре раза выросли цены на газ.

В этот же день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что ФРГ несет издержки от антироссийских санкций. Между тем он заявил, что в интересах Германии будет избавление от энергетической зависимости от России.

В то же время Штайнмайер призвал жителей ФРГ смириться с ограничениями на фоне кризиса и научиться быть скромными, указав при этом, что его просьба может звучать насмешкой для тех, кто и без того находится в трудном положении.

Днем ранее издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten написало, что ФРГ «скатывается» в рецессию и специалисты Немецкого института экономических исследований прогнозируют в стране экономический спад.

До этого, 23 октября, был опубликован доклад Международного валютного фонда (МВФ), в котором говорилось, что Европа рискует в следующем году вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. Указывалось, что подорожавшие энергоносители увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».