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Жителей Германии призвали смириться с ограничениями на фоне кризиса

Президент ФРГ Штайнмайер: в ближайшие годы жителям Германии придется смириться с ограничениями из-за кризиса
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что жителям Германии в течение ближайших лет придется смириться с ограничениями на фоне кризиса и научиться быть скромными. К этому он призвал в пятницу, 28 октября, на выступлении в Берлине в ходе обращения к гражданам страны.

«Населению Германии пришлось смириться с ростом цен на энергоносители»
Депутат комитета бундестага по энергетике Марк Бернхард — о том, как ФРГ справится с отопительным сезоном в условиях кризиса и заработает ли СП-2

«Ясно одно: в ближайшие несколько лет нам придется смириться с ограничениями. Большинство ощущают это уже давно. Каждый должен вносить свой вклад, где он может. Этот кризис требует, чтобы мы снова научились быть скромными», — приводятся слова президент на его сайте.

Одновременно с этим Штайнмайер признал, что его словам могут прозвучать как насмешка для тех, кто и так находится в трудном положении, сводя концы с концами.

«Я знаю, что даже в нашей богатой стране многие не могут обойтись без помощи, потому что вся их повседневная жизнь уже состоит из ограничений», — отметил Штайнмайер.

Он добавил, что кризис также затронул и тех, кто достиг процветания и безопасности «в годы попутного ветра». По словам президента Германии, такие граждане могут сократить расходы, не испытывая при этом экзистенциальных трудностей, и готовы сделать это.

При этом Штайнмайер заверил, что государство не оставит тех жителей, которые будут нуждаться в помощи.

Ранее в этот день президент Германии признал, что страна несет издержки от антироссийских санкций. Он также заявил, что в интересах Германии будет избавление от энергетической зависимости от России.

В этот же день руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям», что экономика Германии тяжело переживает энергетический кризис. Эксперт отметила, что рецессия в Германии в будущем году является базовым прогнозом Международного валютного фонда МВФ.

27 октября Reuters сообщило, что Германия не может собрать на внешних рынках средства, которые нужны для преодоления энергетического кризиса.

25 октября тысячи жителей Германии вышли на митинги против энергетической политики ФРГ. В ряде городов они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители, и политики федерального правительства.

Также и 22 октября в ряде крупных городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в стране. Митинги с общим количеством участников 20 тыс. были зарегистрированы по всей стране.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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