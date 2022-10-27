Reuters сообщило об отсутствии у ФРГ средств для решения энергокризиса

Германия не может собрать на внешних рынках средства, необходимые для преодоления энергокризиса. Страна, считающаяся самым надежным должником в Европе, испытывает проблемы с продажей своих облигаций, об этом 27 октября сообщает Reuters.

Выставляя облигации на рынки Берлин намерен компенсировать внутренние затраты на электроэнергию в размере €200 млрд ($201,40 млрд).

Как рассказал агентству глава отдела стратегии ставок в Commerzbank Майкл Лейстер, спрос на торгах пятилетних государственных облигаций Германии во вторник был слабым. Другие недавно проведенные аукционы были «очень, очень, очень плохими», отметил финансист. По его мнению, покупатели объявили настоящую забастовку.

В начале октября финансовое агентство Германии продало семилетних облигаций с выплатой в 2029 году всего на €1,78 млрд евро ($1,77 млрд). Общее количество заявок покрывает менее половины целевого показателя в €4 млрд.

Соотношение спроса и предложения на этой продаже, равное 0,47, было самым низким из всех продаж семилетних облигаций Германии и вторым самым низким из всех аукционов, проводившихся с 1999 года.

Чтобы снизить негативные последствия роста цен на газ для конечных потребителей правительство ФРГ приняло решение создать специальный пакет финансовой помощи размером €150–200 млрд. По данным немецких СМИ, средства планируется выделить, в том числе, из Фонда стабилизации экономики, созданного для помощи предприятиям в период пандемии коронавируса.

20 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил жителей страны, что правительство ФРГ принимает все меры по снижению цен на энергоносители и электроэнергию, что позволит гражданам и предприятиям страны не бояться роста их стоимости.

Также он подчеркнул, что Германия избавилась от энергетической зависимости от России. Страна рассчитывает сократить потребление газа на 20%, сказал Шольц, и поблагодарил население за помощь в этом.

8 октября тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ.

С конца лета в городах ФРГ проходят митинги и автопробеги в знак протеста против деятельности властей в энергетической сфере. В числе требований демонстрантов отмена санкций против России, прекращение поставок военной техники за рубеж, снижение цен на электроэнергию, противодействие банкротству и безработице в стране.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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