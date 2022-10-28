Эксперт рассказала о влиянии энергокризиса на экономику Германии

Экономика Германии тяжело переживает энергетический кризис, рассказала «Известиям» 28 октября руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Эксперт отметила, что рецессия в Германии в будущем году является базовым прогнозом Международного валютного фонда МВФ.

«Сейчас немецкая экономика тяжело переживает энергокризис. Из-за сокращения трубопроводных поставок российского газа в Евросоюз на 80% и четырехкратного роста цен на газ счета за электроэнергию стали серьезной проблемой как для населения, так и для промышленности, особенно таких энергоемких производств, как удобрения, металлургия, химия, машиностроение», — уточнила Беленькая.

Накануне издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten написало, что ФРГ «скатывается» в рецессию, и специалисты Немецкого института экономических исследований прогнозирует в стране экономический спад.

В тот же день Reuters сообщило, что Германия не может собрать на внешних рынках средства, которые нужны для преодоления энергетического кризиса.

В конце сентября газета Handelsbaltt опубликовала статью, в которой говорилось, что правительство Германии готовит пакет помощи в €150–200 млрд для предотвращения роста цен на газ. 20 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил жителей страны, что власти принимают все меры по снижению цен на энергоносители и электроэнергию.

Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части энергоносителей из РФ нанес удар по экономике стран, где поднимаются цены и инфляция зашкаливает.

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